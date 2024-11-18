Байден ушел в джунгли

Президент США Джо Байден в ходе своей речи в джунглях Амазонки в Бразилии резко развернулся и ушел в лес после завершения речи. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Одетый в синюю рубашку с открытым воротом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки-авиаторы, 81-летний уходящий президент США отвернулся от трибуны и направился в зелень», — отмечается в материале издания.

Авторы напоминают, что Байден стал первым президентом Соединенных Штатов, посетившим Амазонку. Предполагается, что он намеренно развернулся и ушел в лес, чтобы создать фотосессию, которая привлечет внимание к деградации лесов вследствие изменения климата.

В соцсетях предположили, что Байден симулировал деменцию

Ранее Байден отказался отвечать на вопрос о разрешении наносить удары американским дальнобойным оружием по территории России. Таким образом, он ушел от ответа на вопрос о санкционировании применения Украиной вооружений данного типа.