Зеленский прокомментировал удар по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по всей территории Украины.

Об этом президент страны Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов, в частности, "Шахеды". Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы". В общей сложности — около 120 ракет и 90 дронов», — прокомментировал Зеленский атаку ВС РФ.

Он заявил, что целью Российской армии была энергетическая инфраструктура страны, а также признал наличие повреждений ряда объектов от попаданий и падения обломков. Кроме того, некоторые районы были обесточены, но «все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий».

Стали известны подробности массированного удара по объектам на Украине

Российская армия в воскресенье, 17 ноября, нанесла массированный удар по критически важным объектам на Украине. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах страны.