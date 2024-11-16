Илон Маск назвал Зеленского шутником после слов о Трампе

Предприниматель Илон Маск заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского "прекрасное чувство юмора" после его слов о том, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Свой комментарий к мнению Зеленского Маск опубликовал в социальной сети X.

"У него потрясающее чувство юмора", - заявил бизнесмен.

8 ноября Маск спрогнозировал скорый конец кровопролития на Украине.

"Во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и с другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает", - заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио".

До этого сообщалось, что Илон Маск возглавит Департамент эффективности госуправления при Дональде Трампе.

Зеленский уверен, что при Трампе конфликт на Украине быстро закончится

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.