Шольц до разговора с Путиным поговорил с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц до разговора с президентом России Владимиром Путиным созвонился с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин ФРГ. Отмечается, что немецкий канцлер планирует позвонить Зеленскому и после разговора с российским лидером.

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Вечером 15 ноября немецкая газета Suddeutsche Zeitung писала, что Шольц поговорил с Путиным по телефону впервые за два года. Позже официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что разговор политиков состоялся.

По его словам, во время беседы Шольц настаивал на готовности Москвы к переговорам с Киевом "с целью достижения справедливого и долгосрочного мира". Канцлер также заявил о "незыблемой решимости" ФРГ оказывать поддержку Украине "так долго, сколько потребуется". Кроме того, Шольц призвал лидера России прекратить конфликт и "вывести войска".

11 ноября Шольц сообщил, что "подходящее время" для телефонного разговора с Владимиром Путиным наступит скоро. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда отмечал, что Россия не получала сигналов от ФРГ о готовности Шольца к переговорам.