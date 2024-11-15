Раскрыты планы Польши на председательство в Совете ЕС

Находясь на посту председателя в Совете Европейского союза (ЕС) в первой половине 2025 года, Польша намерена добиваться увеличения расходов Евросоюза на свою оборону.

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Reuters.

«Страны ЕС, по моему мнению, пока еще мало направляют средств на оборону. Польша приложит все усилия, чтобы во время ее председательства ситуация изменилась», — отметил глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш указал на то, что ЕС тратит на военные расходы около 1,5 миллиардов долларов в год. По его мнению, этой суммы «крайне недостаточно, и ЕС нужно выделять намного больше денег на свою оборону».

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что у Украины короткая память, потому что ее власти не помнят, что Польша оказывала ей значительную помощь с самого начала конфликта.