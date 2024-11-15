Военные НАТО взорвали мост в Эстонии

Сотрудники Транспортного управления Эстонии и служащие Сил обороны страны взорвали виадук Канама, расположенный на дороге Таллин-Пярну-Икла. Об этом сообщает ERR.

Мост, построенный в 80-х годах, решили снести и перестроить в соответствии с современными требованиями. Снос был произведен в ночь на 13 ноября.

В сносе принимали участие инженерный батальон Сил обороны Эстонии и военные стран НАТО, чтобы «попрактиковаться в очистке гражданской инфраструктуры».

В Министерстве инфраструктуры Эстонии подчеркивали, что мост был рассчитан на 80 тонн нагрузки. Сейчас на этом участке нагрузка гораздо больше, и виадук пришел в аварийное состояние. На месте моста построят новый виадук, рассчитанный на 320 тонн нагрузки. Чуть менее половины стоимости строительства будет оплачено из фондов Европейского союза.