Беспорядки начались у здания парламента Абхазии

У парламента Абхазии, где проходит митинг, раздались выстрелы. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает РИА Новости.Звуки, похожие на выстрелы, слышны у здания парламента в Сухуме. Там начались столкновения между силовиками и протестующими, который выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, передает агентство.

До этого грузовик, управляемый участниками акции, выломал ворота парламента. В результате возникли столкновения с силовиками.Депутаты парламента Абхазии отменили проведение сессии, на которую был вынесен вопрос ратификации межправительственного российско-абхазского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории республики, в связи с тем, что им не удалось утвердить повестку дня.

Президент Аслан Бжания утверждает, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией создает риски для республики.В Абхазии рассматривают возможность упразднения кабинета министров и должности премьер-министра. Также предлагается установить порядок назначения министров по согласованию с парламентом, в настоящее время такого права у депутатов нет.