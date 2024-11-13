Трамп предложил кандидатуру на пост госсекретаря США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Об этом говорится в заявлении, распространенном переходной командой республиканца.

"Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам", - отмечается в тексте.

Рубио поддерживает общую позицию Трампа по Украине. Он был среди 15 республиканцев в Сенате Конгресса, которые проголосовали против пакета военной помощи Украине на сумму $61 млрд, принятого в апреле 2024 года. В сентябре Рубио заявил, что не находится на стороне России, но отметил, что "реальность такова, что война на Украине завершится путем переговоров". По его мнению, дипломатическое урегулирование является наиболее вероятным исходом конфликта.