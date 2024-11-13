Каладзе: Саакашвили не выпустят из тюрьмы даже после помилования

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили не сможет выйти из тюрьмы, даже если будет помилован нынешним президентом республики Саломе Зурабишвили, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Интервью с ним опубликовал телеканал Imedi.

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отметил, что в настоящее время происходит рассмотрение других важных дел против Саакашвили.

«Помилование президентом теряет смысл с той точки зрения, что если она [Зурабишвили] и примет такое решение, то его не смогут выпустить, поскольку против него возбуждены другие важные дела», — разъяснил Каладзе.

Ранее Зурабишвили сообщила, что решение о том, помиловать ли политика Михаила Саакашвили или нет, является моральной ответственностью президента Грузии, и на него нельзя оказать влияние извне.

Бывший президент Грузии Саакашвили был задержан на родине 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет. После задержания он находился в изоляторе.

Осенью 2021-го Саакашвили объявил голодовку и его здоровье резко ухудшилось. Адвокат политика Шалва Хачапуридзе подчеркнул, что врачи выявили у его подзащитного более десятка заболеваний.