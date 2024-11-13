Боррель призвал срочно превратить Евросоюз в военный блок

Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель полагает, что смена американской администрации требует срочного превращения "экономического Евросоюза" в военный блок, дополняющий НАТО.

Об этом он заявил на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям Брюсселя и Вашингтона после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.