Боррель призвал срочно превратить Евросоюз в военный блок

Уходящий 1 декабря со своего поста глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель полагает, что смена американской администрации требует срочного превращения "экономического Евросоюза" в военный блок, дополняющий НАТО.
Об этом он заявил на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям Брюсселя и Вашингтона после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
"Перевыборы Трампа должны сделать ясным для нас, что Европе следует укреплять безопасность и взять собственную судьбу в свои руки, - сказал Боррель. - Евросоюз - [больше] не экономический союз. Или это не только экономический союз. Недостаточно говорить, что НАТО должна защищать нашу безопасность, а ЕС следует заниматься только экономическими вопросами. ЕС должен проявить амбиции и выработать собственную военную стратегию. Евросоюз должен играть военную роль". "Не такую роль, которая будет несовместима с НАТО, но такую, которая будет дополнять НАТО. Скоро что-то изменится", - отметил глава дипслужбы ЕС.