Байден и Трамп встретятся в Белом доме

Президент США Джо Байден и недавно избранный глава государства Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме, чтобы обсудить приоритеты внутренней и внешней политики, а также процесс передачи власти, пишет РИА Новости.

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Эта встреча не является обязательным условием, но традиционно проводится между уходящим и новым лидером страны. Однако в 2020 году Трамп, завершавший свое президентство, не пригласил Байдена на подобную встречу.

Байден обещает Трампу мирную и организованную передачу власти. Он также планирует посетить инаугурацию Трампа, хотя Трамп не сделал этого в январе 2021 года, когда президентом стал Байден.

На президентских выборах 2024 года Трамп получил 312 голосов выборщиков, его соперница Камала Харрис — 226 голосов. За Трампа проголосовали 74,6 миллиона человек, за Харрис — 71 миллион.

На выборах 2020 года Трамп набрал 74,2 миллиона голосов, Байден — 81,2 миллиона. Трамп тогда получил 232 голоса выборщиков, Байден — 306.