«Грандиозная победа» Израиля над ПВО Ирана оказалась банальным фейком

В современном военном конфликте «Бонапарты» коллективного пока еще Запада, равно как и их союзников-вассалов реальным успехам на поле боя предпочитают «сокрушительные победы» в медиа-сфере. Не составляют исключения и руководители Израиля.

© Свободная пресса

В конце октября Тель-Авив заявил на весь мир о том, что в ходе последнего (26.10.2024 года) удара по территории Исламской Республики Иран им были уничтожены все (!) стоящие на вооружении противовоздушной обороны этой страны ЗРК С-300 «Фаворит». И по примеру своих англосаксонских кураторов, не заморачиваясь доказательствами, предложил верить на слово.

И многие, особенно в Америке и Европе верят. Однако, мы, как и ранее, верим исключительно фактам. Тем более, что давно знаем цену слову современного «джентльмена». Хоть американского, хоть английского, хоть еврейского.

Итак, согласно выраженному в традиционно наглой и безапелляционной манере заявлению официального Тель-Авива, ЦАХАЛ полностью разрушил систему дальнобойной ПВО/ПРО Ирана.

Израильские военные и политики буквально взахлеб повествовали миру о тотальном (!) уничтожении всех основных радиолокационных станций раннего обнаружения, равно как и всех пусковых установок зенитных ракетных систем дальнего радиуса действия – четырех дивизионов (32 единицы) российских С-300ПМУ2 и иранских «Bavar-373».

Особо подчеркивался факт неспособности всех этих систем оказать достойное сопротивление авиации Армии Обороны Израиля.

Столь наглая и откровенно бредовая бравада Тель-Авива, неожиданно для последнего вызвала прямо противоположный ожидаемому эффект. Даже незаинтересованный и абсолютно сторонний ее слушатель не смог не поддаться терзающим его сомнениям.

А когда в эфире радио ЦАХАЛ торжественно прозвучала фраза о том, что «всего лишь одним налетом израильских F-16 «Fighting Falcon» Армия Обороны Израиля загнала ракетную отрасль Ирана в глубочайший кризис», стало ясно, что не каждый даже самый хвастливый рыбак способен соперничать в этом виде словесных упражнений с представителями «земли обетованной».

А что же факты? В качестве подтверждения ударов по инфраструктуре предприятий по производству ракет ЦАХАЛ продемонстрировал какие-то невразумительные спутниковые снимки отдельных ангаров с минимальными, совсем не критическими повреждениями, при этом не пояснив, какое отношение сии строения имеют к ракетной отрасли Ирана.

Однако в отношении систем противовоздушной и противоракетной обороны Исламской Республики не было представлено даже таких невнятных доказательств. Об обнародовании данных средств объективного контроля официальный Тель-Авив предпочел даже не заикаться.

Но вернемся к опубликованным ЦАХАЛ фотоснимкам. Людям, заинтересованным в результате израильского удара по территории Ирана, предлагалось их обозревать и безоговорочно верить трактовкам источников, «близких к разведывательным службам Израиля». И представлявших, по какому-то странному стечению обстоятельств, страны-союзницы еврейского государства.

В общем, сокрушительный и молниеносный разгром Ирана был подтвержден такими «солидными» и «авторитетными» конторами, находящимися на коротком поводке у военно-промышленных корпораций США, как, например, «Institute for the Study of War» (ISW), более известная как Институт изучения войны.

Однако, в этом стройном хоре бравурных заявлений отсутствовал один-единственный, но такой важный момент – убедительные свидетельства и факты, подтверждающие версию официального Тель-Авива. Что бросается в глаза даже непосвященным в тонкости конфликта, особенно на фоне другого аналогичного эпизода.

Когда в январе 2019 года ВВС ЦАХАЛ нанес авиационный ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам сирийской противовоздушной обороны, их средства объективного контроля без проблем зафиксировали поражение, как минимум, одного ЗРПК «Панцирь-С1».

И это доказательство практически мгновенно опубликовали все СМИ коллективного пока еще Запада. То есть, сделали именно то, чего мир так и не увидел после удара Израиля по Ирану 26 октября.

Зато увидел кадры, зафиксировавшие работу зенитной ракетной системы С-300ПМУ2, в автоматическом режиме сбивающей аэробаллистические ракеты «Рафаэль-Рокс» Израиля. Более того, по прошествии достаточного количества времени стали доступны другие фотоматериалы, которые смогли изучить не только симпатизирующие Тель-Авиву структуры, но и те, для кого слова «объективность» и «независимость» не просто составляющие рекламного слогана. А выводы, полученные в ходе такого изучения, на удивление сильно не совпали с главным мейнстримом западных СМИ.

В настоящий момент предъявлено всего два спутниковых фотоснимка, на которых можно разглядеть поражение иранских систем противовоздушной/противоракетной обороны – стационарных радиолокационных станций дальнего (1100 километров) обнаружения «Ghadir» с фазированной антенной решеткой, являющихся иранской репликой стационарного российского трехкоординатного РЛК метрового диапазона «Резонанс-Н».

Именно на этих комплексах лежала ответственность за раннее предупреждение ракетных пусков и обнаружение малозаметных летательных аппаратов. Это, безусловно, ценная система, но не критичная. В распоряжении ПВО/ПРО Исламской Республики, как минимум, восемь РЛК «Ghadir», которые, естественно, являются приоритетной целью любого воздушного нападения.

Однако фактически речь можно вести о полной потере лишь одного комплекса. Еще один серьезно поврежден. И эти потери официальным Тегераном признаны. Чего нельзя сказать об уничтожении ЗРС С-300ПМУ2 и «Bavar-373».

Ведь самые буйные «свидетели могущества ЦАХАЛ» вопят о тридцати двух полностью уничтоженных комплексах. Скрыть такое от средств объективного контроля, особенно с учетом позиций израильских разведывательных служб на территории Ирана, просто невозможно. Может поэтому в качестве «результатов тотального уничтожения ПВО/ПРО Ирана, пришлось использовать не только фото пожаров, случившихся много лет назад, но и «отреверсированные» кадры ракетного удара Исламской Республики по земле обетованной.

В общем, все в соответствии с методичками «сияющего града на холме» и лживой старушки Европы, официальные заявления которых не имеют ничего общего ни с фактами, ни с доказательствами, ни, собственно, с правдой. Что же касается Тель-Авива, то он продемонстрировал прекрасный пример того, как из двух никчемных фото сомнительного качества, используя «правильные трактовки и бешенный напор» ручных СМИ можно состряпать великую, даже триумфальную победу, достойную анналов истории.