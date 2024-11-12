МИД Молдавии вручил ноту протеста послу РФ

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии вручило ноту протеста российскому послу в республике Олегу Озерову в связи с якобы его вмешательством в выборы в республике. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел вручило сегодня согласованному послу Российской Федерации в Республике Молдова Олегу Озерову на встрече в МИД знак протеста», — указано в сообщении.

Причиной якобы стало преднамеренное вмешательство России в избирательный процесс в Молдавии на президентских выборах и на референдуме о вступлении в Евросоюз.