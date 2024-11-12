Зеленского призвали искать себе убежище

Турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что действия США и Европы указывают на скорое урегулирование конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Эрчин напомнил, что избранный на пост президента США Дональд Трамп вступит в должность в январе 2025 года. Поэтому не стоит ждать от него действий для урегулирования конфликта в этом году.

Vox: Зеленский может завоевать расположение Трампа природными ресурсами Украины

«Но, принимая во внимание увязание тяжеловесов в Европе, а именно, Германии, Италии и Франции в своих проблемах, можно сказать, что украинская война уже близится к завершению, Зеленский уже может начинать искать страну для себя», — призвал он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве подобный план называли слишком оптимистичным и невыполнимым.