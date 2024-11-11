Хуситы ударили по военной базе Израиля

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении удара по израильской военной базе гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», сообщает телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на заявление вооруженных сил хуситов.

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По данным канала, атакован объект на юго-востоке Тель-Авива (район древнего порта Яффо).

Ракетные силы провели качественную военную операцию, нацеленную на военную базу Нахаль Сорек на юго-востоке Яффо в оккупированной Палестине. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — говорится в заявлении «Ансар Аллах».

Шиитское движение «Ансар Аллах» контролирует большую часть побережья Красного моря в Йемене. На фоне конфликта в секторе Газа оно заявило о поддержке Палестины и намерении атаковать связанные с Израилем корабли. В движении призвали другие страны отозвать своих граждан из их экипажей и не приближаться к ним в море. Хуситы утверждают, что не мешают свободе судоходства и не трогают корабли других стран. Но некоторые компании приостановили перевозки через Красное море.

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Ранее движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за удар по Тель-Авиву утром 15 сентября. Представитель организации Яхья Сария сообщил, что израильскую столицу атаковали с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты. Она преодолела 2040 км за 11 минут, пишет Al Masirah. Сария подчеркнул, что израильская ПВО не смогла сбить ракету.