В Молдавии обнаружили еще один упавший беспилотник

На севере Молдавии возле села Новые Боросены обнаружили второй упавший беспилотник за день. Об этом сообщила полиция Молдавии в Telegram-канале.

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«На место происшествия в село Новые Боросены прибыли специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции, которые обследуют найденный дрон», — говорится в сообщении.

10 ноября сообщалось о том, что юго-востоке Молдавии был обнаружен беспилотник. Дрон упал возле села Фырлэдень в районе молдавского города Каушень.

До этого фрагменты ракеты были обнаружены в окрестностях села в Молдавии неподалеку от границы с Украиной.

На территории Молдавии после начала военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки зенитных ракет С-300 и беспилотников. В апреле власти страны заявили, что в стране упали обломки российского дрона «Герань-2».