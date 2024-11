Вупи Голдберг назвала владельцев продуктовых магазинов в США «свиньями»

Владельцы продуктовых магазинов в Соединенных Штатах возмутились после того, как актриса и телеведущая Вупи Голдберг в передаче The View на канале ABC назвала их «свиньями» из-за высоких цен на продукты питания. Они выразили опасения, что данные оскорбления могут подвергнуть их дальнейшему насилию. Об этом написало издание The New York Post.

© Вечерняя Москва

Артистка обвинила владельцев магазинов в росте цен в супермаркетах.

— Ваш кошелек плохой, не потому что Байдены что-то сделали. Не потому, что экономика плохая. Ваши счета за продукты такие, какие они есть, потому что владельцы продуктовых магазинов — свиньи, — заявила звезда.

Национальная ассоциация бакалейщиков (NGA) в Америке, которая представляет владельцев около 21 тысячи магазинов, выразила свое несогласие в письме исполнительному продюсеру программы Брайану Тете.

— Мы обеспокоены этими замечаниями, называющими владельцев продуктовых магазинов «свиньями», — написал гендиректор NGA Грег Феррара.

По его словам, продуктовые магазины работают с минимальной нормой прибыли — в размере от одного до двух процентов, что ошибочно воспринимают как причину роста цен на продукты питания. Он отметил, что инфляция является результатом «более широких экономических проблем», включая рост стоимости рабочей силы в стране.

