СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп может начать борьбу с теми, кто его критиковал и преследовал, пишет Mirror.

В статье говорится, что в настоящее время политик упивается своим успехом на выборах и выдыхает благодаря тому, что уголовные дела против него прекратятся. При этом Трамп зол из-за обращения с ним. Издание отмечает, что следующий президент США всегда был мстительным и не следует ждать от него иных проявлений, когда празднование кончится.

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Трамп неоднократно выступал с угрозами в адрес своих политических оппонентов во время президентской кампании. Среди возможных целей может быть бывшая конгрессвумен Лиз Чейни, экс-спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси и даже президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Кроме того, победитель выборов главы государства может начать атаку на судебную систему страны в отместку за уголовное преследование. Особое беспокойство вызывает возможное назначение ярого противника демократов Майка Дэвиса на должность генерального прокурора.