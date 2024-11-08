В соцсетях предположили, что Байден симулировал деменцию

Пользователи социальных сетей из США обсуждают теорию о том, что действующий президент страны Джо Байден мог умышленно изображать старческую деменцию. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Теория появилась после того, как Байден сделал последнее публичное обращение к нации. Как отметили пользователи, во время своей семиминутной речи президент был бодр и активен, говорил уверенно и связанно, а также не допускал ошибок и оговорок. Кроме того, за всю свою речь Байден так и не поблагодарил кандидата на прошедших выборах от партии Демократов Камалу Харрис, которая уступила президентский пост республиканцу Дональду Трампу.

Как предположили сторонники теории, Байден в последние несколько лет своего правления специально симулировал деменцию, чтобы добиться какой-то собственной политической цели. К примеру, вывести из политической игры Харрис.

Напомним, что ранее в США прошли выборы президента, по итогам которых Трамп объявил о своей победе.