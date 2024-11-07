Жители Одессы и юга Украины все больше тяготеют к пророссийским взглядам. Признание о росте симпатий украинцев к России сделала депутат Верховной рады Соломия Бобровская, ее слова приводит «Укринформ».

«Мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — добавила она.

Депутат Рады заявила, что несмотря на боевые действия, население юга Украины не сильно изменило свою «ментальную карту». Бобровская также выразила возмущение тем, что Одесса плохо поддается украинизации.