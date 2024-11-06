В Германии проходят переговоры о досрочных выборах
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ведет переговоры о проведении досрочных выборов с канцлером страны Олафом Шольцем и членом Бундестага Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает FAZ.
Отмечается, что такие переговоры президент ведет с канцлером и Мерцем по-отдельности. При этом действия Штайнмайера могут привести к преждевременному распаду немецкой коалиции — трехпартийного политического альянса. В этом случае у Берлина будет возможность провести досрочные федеральные выборы.
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«Никогда за почти три года, прошедшие с тех пор, как Шольц был избран канцлером, дальнейшее существование трехпартийного альянса не ставилось под сомнение так открыто, как в среду. Ведущие политики коалиции пришли на встречу в неуверенности относительно того, будет ли достигнуто соглашение и останутся ли они вместе в качестве правительства», — сообщает источник.