В Германии проходят переговоры о досрочных выборах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ведет переговоры о проведении досрочных выборов с канцлером страны Олафом Шольцем и членом Бундестага Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает FAZ.

Отмечается, что такие переговоры президент ведет с канцлером и Мерцем по-отдельности. При этом действия Штайнмайера могут привести к преждевременному распаду немецкой коалиции — трехпартийного политического альянса. В этом случае у Берлина будет возможность провести досрочные федеральные выборы.

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