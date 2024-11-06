По оценке CNN, кандидат в президенты США Дональд Трамп получил 276 голосов выборщиков, а его соперница Камала Харрис - 219 голосов. Телеканал объявил, что Трамп одержит победу над Харрис и вернет себе Белый дом после поражения на выборах 2020 года.

Для победы на выборах президента США кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков. По данным CNN, голоса рядовых американцев разделились так: Трампа поддержал 51 процент избирателей, Харрис - 47,4 процента.

Трамп ранее уже объявил о своей победе на выборах президента и получил поздравления от лидеров Франции, Израиля, Сербии, Венгрии и других стран. По оценке Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков. Харрис, по данным Fox, получает 226 голосов. The New York Times сообщает о 277 голосах выборщиков за Трампа и 224 голосах за Харрис.

По оценке CBS News, Трамп получит 276 голосов выборщиков и 51 процент голосов избирателей, а Харрис - 218 голосов выборщиков и 47,4 процента голосов избирателей.