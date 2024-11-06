Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. Об этом сообщает Fox News.

Заявление о победе Трамп сделал, выступая перед сторонниками во Флориде. Также он подчеркнул, что Джей Ди Вэнс стал избранным вице-президентом США.

«Мы добились самой невероятной политической победы, которую наша страна когда-либо видела», - заявил Трамп.

По оценке Fox News, Трамп победил в очередном «колеблющемся» штата - Висконсине - и получил 277 голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах (для победы необходимо 270 голосов). Его соперница Камала Харрис, по данным Fox News, набирает 226 голосов. Оценки других телеканалов, ведущих подсчет голосов, ниже как в отношении Трампа, так и Харрис.