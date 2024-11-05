Армянский коньяк переименуют

Ереван принял решение переименовать армянский коньяк в Armenian brandy. Об этом заявил министр экономики Геворг Папоян, передает РИА Новости.

Он отметил, что название «коньяк» является географическим указанием, охраняемым Евросоюзом.

«В результате проведенных работ вместо названия "Армянский коньяк" было предложено название Armenian brandy», — добавил Папоян.

По его словам, Ереван уже проинформировал соответствующие инстанции ЕС о новом названии. Также Папоян указал, что между Арменией и Евросоюзом утверждена программа по продвижению нового бренда, которая стартует во II половине ноября.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком, потому что название коньяк «является нематериальной ценностью Франции». По его словам, укоренившееся в стране словосочетание вызывает со стороны лишь усмешку.