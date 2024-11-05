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Армянский коньяк переименуют

Ереван принял решение переименовать армянский коньяк в Armenian brandy. Об этом заявил министр экономики Геворг Папоян, передает РИА Новости.

Армянский коньяк переименуют
© РИА Новости

Он отметил, что название «коньяк» является географическим указанием, охраняемым Евросоюзом.

«В результате проведенных работ вместо названия "Армянский коньяк" было предложено название Armenian brandy», — добавил Папоян.

По его словам, Ереван уже проинформировал соответствующие инстанции ЕС о новом названии. Также Папоян указал, что между Арменией и Евросоюзом утверждена программа по продвижению нового бренда, которая стартует во II половине ноября.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком, потому что название коньяк «является нематериальной ценностью Франции». По его словам, укоренившееся в стране словосочетание вызывает со стороны лишь усмешку.