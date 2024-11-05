Трамп "уволил" Харрис в преддверии дня выборов в США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал свою соперницу Камалу Харрис сумасшедшей в преддверии дня выборов.

"Она радикально левая сумасшедшая", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Мичиган. Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.

Трамп также заявил, что Харрис "уволена" и должна "убраться" из Белого дома.