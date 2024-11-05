Трамп "уволил" Харрис в преддверии дня выборов в США
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал свою соперницу Камалу Харрис сумасшедшей в преддверии дня выборов.
"Она радикально левая сумасшедшая", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Мичиган. Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.
Трамп также заявил, что Харрис "уволена" и должна "убраться" из Белого дома.
"Камала, ты уволена. Убирайся отсюда!" - сказал он на митинге в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган), который стал последним мероприятием в рамках его предвыборной кампании. "Ты ужасно выполняешь свои обязанности, ты не знаешь, что делаешь. <...> Мы не хотим, чтобы ты вела ядерные переговоры, потому что ты не знаешь, что значит слово "ядерный"", - добавил Трамп, назвав Харрис "отвратительным" вице-президентом.