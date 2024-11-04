Президент Сербии назвал цель до 2027 года

Сербия до 2027 года должна выполнить все условия, изложенные в повестке роста и реформ ЕС, независимо от того, станет ли страна членом Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

В понедельник глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жоффре вручил Вучичу ежегодный доклад Еврокомиссии, посвященный Сербии. Затем Вучич выступил на брифинге по итогам встречи.

«Мы на европейском пути, ЕС — наш самый большой внешнеторговый партнер, мы себе поставили целью до 2027 года выполнить все обязательства по повестке роста и повестке реформ, вне зависимости от того станем ли членом ЕС или нет», — сказал Вучич.

По его словам, в докладе отражено расхождение во взглядах Брюсселя и Белграда на ситуацию в самопровозглашенном Косово и во внешней политике.

Прежде всего, Сербия отказывается вводить санкции в отношении России. Также имеются разногласия из-за введения виз для некоторых государств. Сейчас есть 16 стран с которыми ЕС поддерживает визовый, а Сербия — безвизовый режим.

Ранее сербский министр заявил, что Белград не введет санкции против России, несмотря на угрозы Запада.