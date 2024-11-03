В Молдавии разблокировали мост через Днестр

Полиция Молдавии разблокировала мост через Днестр, открыв доступ к избирательным участкам на правом берегу для жителей непризнанного Приднестровья, тревога о минировании оказалась ложной. Об этом сообщил в репортаже с места события молдавский телеканала ТВ-8.

Отмечается, что решение о приостановке движения по мосту приняли после того, как один из водителей отказался открыть коробку в багажнике для проверки, из-за этого образовалась пробка длиной несколько сотен метров. В ней оказались жители Приднестровья, которые хотели проголосовать на выборах президента Молдавии на открытом для них участке в молдавском городе Резина. Многие из них не стали ждать и уехали домой, некоторые пошли на участки пешком.

Мост был блокирован более двух часов. Со своей стороны, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков сообщил корреспонденту ТАСС что мост в Рыбнице находится в зоне безопасности. Туда был направлен военный комендант, и "по его информации, такой угрозы, о которой сейчас все пишут, нет".

"Это все манипуляции. Этот инцидент создается искусственно молдавской стороной для ограничения передвижения граждан", - подчеркнул Беляков.

К выборам президента Молдавии для жителей непризнанной республики на правом берегу Днестра было открыто 30 участков, на 10 меньше, чем на выборах в парламент 2021 года.

Представители молдавской оппозиции называют это решение дискриминационным и связывают его с политическими предпочтениями жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе.

В Молдавии проходит второй тур выборов главы государства. В него вышли действующий президент Майя Санду, получившая в первом туре 42,49% голосов, и бывший генпрокурор Александр Стояногло, которого поддержали 25,95% избирателей. Победителем второго тура станет кандидат, набравший большинство голосов.