Умер крокодил из Книги рекордов Гиннесса
Самый крупный в мире морской крокодил Кассиус умер в возрасте 110 лет. За несколько недель до смерти состояние его здоровья начало ухудшаться, проблемы оказались необратимыми.
Как рассказали сотрудники парка, Кассиус весил больше тонны, его длина составляла 5,5 метра. Животное вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире морской крокодил, содержащийся в неволе. .
Как отмечают смотрители, Кассиус был уже глубоким стариком, он прожил значительно дольше, чем мог бы в дикой природе.
«Кассиуса нам будет очень не хватать, но наша любовь и память о нем навсегда останутся в наших сердцах… У него были такие большие глаза, что, глядя в них, можно было заглянуть в его душу», — делились с агентством Associated Press смотрители.
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