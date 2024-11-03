Умер крокодил из Книги рекордов Гиннесса

Самый крупный в мире морской крокодил Кассиус умер в возрасте 110 лет. За несколько недель до смерти состояние его здоровья начало ухудшаться, проблемы оказались необратимыми.

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Как рассказали сотрудники парка, Кассиус весил больше тонны, его длина составляла 5,5 метра. Животное вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире морской крокодил, содержащийся в неволе. .

Как отмечают смотрители, Кассиус был уже глубоким стариком, он прожил значительно дольше, чем мог бы в дикой природе.

«Кассиуса нам будет очень не хватать, но наша любовь и память о нем навсегда останутся в наших сердцах… У него были такие большие глаза, что, глядя в них, можно было заглянуть в его душу», — делились с агентством Associated Press смотрители.

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