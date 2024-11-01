В США заявили о проблемах на выборах

У военных на базах США отсутствуют ресурсы для голосования. Об этом говорится в письмах конгрессменов-республиканцев, которые были направлены главе Пентагона Ллойду Остину, передает РИА Новости.

В них отмечается, что Пентагон не предоставил достаточно ресурсов для обеспечения своевременного голосования американских военных. В частности, говорится об отсутствии на административном уровне адекватного обучения в отношении желающих зарегистрироваться для голосования и заполнить федеральный бюллетень по почте, если их бюллетень, выданный штатом, не приходит вовремя.

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Также конгрессмены указали, что на одной военной базе США закончились бюллетени для голосования по почте, в которые избиратель сам вписывает фамилию своего кандидата.

«Другие военнослужащие также заявили, что, когда был сделан запрос на федеральные бюллетени, в которые надо вписывать дополнительно имя кандидата, им сказали, что запас таких бюллетеней на базе исчерпан и не пополнялся», — сообщается в письмах.

На этом фоне конгрессмены-республиканцы потребовали от Пентагона обеспечить возможность голосования для военных и дать объяснение, какое обучение проходят военнослужащие, чтобы они смогли проголосовать на выборах 5 ноября.