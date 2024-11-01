Трамп оскорбил Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью с журналистом Такером Карлсоном назвал соперницу по президентской гонке от Демократической партии Камалу Харрис «тупой как пробка».

«Камала — человек с очень низким IQ, она даже не знает об этом. Вы не хотите такого президента. Очень низкий IQ, просто тупая как пробка», — заявил он.

Харрис опережает Трампа в двух колеблющихся штатах

Ранее президент США Джо Байден во время видеоконференции назвал сторонников Трампа «мусором».