США ужесточили санкции против России

В частности, в санкционные списки внесли начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву

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Министерство финансов США внесло в санкционные списки пять заместителей министра обороны РФ, включая начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Виктора Горемыкина и статс-секретаря Анну Цивилеву.

Как следует из обновленных санкционных списков, размещенных на сайте американского ведомства, под санкции также подпали Александр Фомин, Андрей Булыга и Павел Фрадков.

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Также ввели санкции против гендиректора "Трансмашхолдинга" Кирилла Липы, производителя шин "Кордиант", компании "Чип и Дип", НПП "Звезда", двух компаний, входящих в структуру Росатома, а также МАИ.