Байден назвал сторонников Трампа «мусором»

Президент США Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, организованной правозащитной группой Voto Latino, назвал сторонников кандидата на высший пост в стране Дональда Трампа «мусором».

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«Единственный мусор, который я вижу, это его сторонники. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна и не является американской», — цитирует главу Белого дома Daily Mail.

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Позже Байден опроверг эти слова, подчеркнув, что под «мусором» имел в виду «ненавистническую риторику», которая звучала на одном из митингов Трампа.

Трамп, в свою очередь, ранее заявил, что США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократов.

Также сообщалось, что демократы в США обеспокоены тем, что Трамп в случае победы сможет менее чем за неделю арестовать Байдена и Камалу Харрис за теракт на «Северных потоках».