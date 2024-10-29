В Тбилиси начался марш оппозиции

В центре Тбилиси начался марш оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие собрались у Тбилисского государственного университета, они планируют пройти до здания парламента на проспекте Руставели, где накануне также проходил большой оппозиционный митинг. Отмечается, что собравшихся на акции меньше, чем вчера.

Манифестанты несут флаги Грузии, Евросоюза, а также плакаты с проевропейскими лозунгами. На данный момент марш проходит без эксцессов под наблюдением сотрудников полиции.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования. Оппозиция Грузии не признает результаты выборов и требует переголосования.