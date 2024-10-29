Лукашенко озвучил главное обещание народу Беларуси

Неожиданно афористично и емко определил Александр Лукашенко главную задачу и обещание белорусскому народу в предвыборный период. Во время доклада об эффективности работы АПК, на который 29 октября были приглашены вице-премьер Юрий Шулейко, отраслевой министр Анатолий Линевич, мэр столицы Владимир Кухарев и глава Минского облисполкома Александр Турчин, президент кратко заметил: "Надо будет прыгать выше!", передает БЕЛТА.

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Идя к людям сегодня с экзаменом на предстоящую пятилетку, пояснил президент, "мы должны сказать, что мы сделаем".

"Конкретно. Вот и вся политика. А красиво говорить мы все умеем", - добавил он.

Анализируя состояние аграрного сектора, он обратил внимание ответственных за эту сферу чиновников об их клятве завершить полевые работы к 7 ноября. Кроме того, зашла речь и о перспективных отраслевых задачах. Прежде всего, считает белорусский лидер, "надо крестьянам помогать", заметив, что людей на селе становится все меньше.

В этой связи Лукашенко напомнил и о том, что Минск некоторое время назад оказал существенную помощь области в строительстве современных молочно-товарных комплексов. Но это справедливо вызвало вопросы со стороны других руководителей регионов, из которых продукция также в немалых объемах регулярно поступает на прилавки столицы.

В этой связи он допускает, что если им помощь не будет своевременно оказана, "так они голосовать за нас не будут".

"Они провалят выборы. Поэтому надо хотя бы по одному комплексу пообещать им, что мы построим. Даже если ты в Минске не найдешь полностью денег на это, так я уже подставлю плечо", - обратился Лукашенко к столичному градоначальнику.

А говоря о конкретике в обещаниях людям, он привел ряд конкретных примеров. Один из них касается строительства дорог, в том числе и от районных центров до агрогородков. Кроме того, следует задействовать и крупные деревни, которые когда-то были центрами хозяйств. Не забывать о них.

Затронув на встрече вопросы о качестве продуктов питания, президент подчеркнул, что эта работа начинается с молочно-товарного комплекса, которых в стране уже немало построили. Однако населению следует сказать, что этот вопрос будет полностью решен в предстоящей пятилетке.

В Минском регионе, прогнозирует глава государства, для этого потребуется всего пару лет.