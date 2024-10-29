Маск предрек «сокрушительную победу» Трампу

Досрочное голосование в Пенсильвании говорит о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может одержать «сокрушительную победу» на выборах.

Такое мнение в своем аккаунте в соцсети X высказал американский бизнесмен Илон Маск.

«Досрочное голосование в Пенсильвании говорит о том, что республиканцы показывают результаты на 435 тысяч лучше, чем демократы по сравнению с той же датой 2020 года. В 2020 году перевес Байдена составил всего 80 тысяч. Тенденция к сокрушительной победе», - заявил он.

При этом владелец Tesla и SpaceX призвал американцев активнее участвовать самим и привести знакомых на досрочное голосование.

«Вы можете подать заявку и сдать свой бюллетень лично в офисе вашего округа. Завтра последний день, когда это можно сделать в Пенсильвании», - отметил Маск.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно отчету Федеральной избирательной комиссии США (FEC), Илон Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов на предвыборную кампанию кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.