«Не трогайте»: Харрис опозорилась на заводе в Мичигане

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис чуть не получила серьезную травму, попытавшись дотронуться до «острого как бритва» кремния в ходе экскурсии по заводу, занимающимся производством полупроводников в Мичигане. Об этом написало издание New York Post.

— Камале Харрис было сказано держать руки при себе ничего не трогать во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане, — сказано в статье.

Она протянула руку к кремниевому кристаллу, спросив, может ли она его потрогать. Рабочий завода, который проводил экскурсию, тут же одернул ее, предупредив, что материал «очень острый», и запретил политику прикасаться к чему-либо на производстве.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа высмеял Харрис за этот поступок, назвав ее «совершенно беспомощной».

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался о манере говорить на публике, которую позволяет себе Дональд Трамп. По его словам, политик высказывает так, как совершенно не подобает главе страны.