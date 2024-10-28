В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины

Несмотря на обещания европейских лидеров оказывать помощь Украине «столько, сколько потребуется», целый ряд факторов, от внутренней усталости до потенциального возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, может сделать такую помощь менее вероятной. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает Washington Post.

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— «Столько, сколько потребуется» по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится, — отмечается в материале.

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Отмечается, что европейские лидеры ждут результатов президентских выборов в США, прежде чем предпринимать какие-либо шаги в отношении Украины.

— Мы не знаем, что на самом деле принесет Украине второй срок Трампа, хотя существует много опасений, — приводит газета слова бывшего посла Великобритании в НАТО Адама Томпсона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 14 октября, рассказал, что знает способ, как помочь Трампу на выборах. Такой шаг позволит Трампу заявить своим сторонникам, что он не намерен финансировать Украину.

«План победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, может привести к крупномасштабной войне в Европе с участием России и США. Такое предположение выдвинул американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис.