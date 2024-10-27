В Японии пройдут выборы в парламент

Досрочные выборы в ключевую нижнюю палату парламента пройдут в Японии. Согласно опросам, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) может потерять на них большинство даже в коалиции с партией "Комэйто".

К досрочным выборам, которые новый премьер-министр Сигэру Исиба анонсировал, еще не заняв пост главы правительства, правящая партия подошла не только с низкими рейтингами, подорванными масштабным финансовым скандалом при сборе политических пожертвований, но и раскольническими внутрипартийными настроениями.

Скандалы и внутрипартийный раскол

Причиной разногласий в ЛДП стало решение ее председателя, премьера Исибы, не поддерживать на выборах своих депутатов, которые замешаны в скандале с нарушением финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. В результате 12 членов партии, в том числе такие тяжеловесы, как экс-глава политсовета Коити Хагиуда и экс-министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, остались без поддержки партии и были вынуждены пойти на выборы в независимом статусе.

Это вызвало шквал критики внутри партии, главным образом среди депутатов, близких к покойному экс-премьеру Синдзо Абэ. Они называли решение Исибы предательством, а некоторые предлагали подумать о создании новой партии.

Многим избирателям даже такое решение проблемы "политики и денег" показалось недостаточным.

Усугубил ситуацию новый скандал: как оказалось, непризнанные ЛДП депутаты все же получили от партии деньги. Руководство объяснило, что финансирование выделялось не депутатам, а партийным ячейкам и не связано с подготовкой к выборам. Однако некоторые вычеркнутые из партийных списков депутаты открыто отказались от денег и решили вернуть их обратно.

Сложная ситуация

Неутешительные результаты опросов общественного мнения показывают, что ЛДП даже в коалиции с "Комэйто" может потерять простое большинство в 233 места (всего в нижней палате парламента 465 депутатов), в то же время главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП) может увеличить свое представительство в полтора раза - до почти 150 мест.

В результате ЛДП и ее руководство будет вынуждено вести переговоры о расширении коалиции. Кроме того, возможно, Исибе придется все же признать "отстраненных" скандальных депутатов, которые смогут пройти в парламент в независимом статусе. Среди них может быть и экс-министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который по итогам скандала полностью покинул ряды партии.

При самом же негативном для правящей партии сценарии оппозиция попытается сформировать свое коалиционное правительство, как это было однажды в 1993 году. Тогда коалиционное правительство, состоящее из представителей восьми партий, продержалось менее года.

Ход выборов

Избирательные участки в день голосования откроются в 07:00 (01:00 мск) и закроются в 20:00 по местному времени (14:00 мск). По данным министерства по административным делам и коммуникациям, правом досрочного голосования воспользовались более 16 млн человек - 15,8% от общего числа избирателей.

1 344 кандидата будут бороться за 289 мест, обладатели которых определятся голосованием в одномандатных округах, еще 176 мест будут распределены в ходе голосования по пропорциональной системе (по партийным спискам).

В настоящее время ЛДП располагает в нижней палате парламента, имеющей преимущество при голосовании по всем вопросам и при выборе главы правительства, 258 местами из 465. У коалиции с "Комэйто", имеющей 32 мандата, 290 мест.

КДП располагает 98 местами, Общество обновления Японии - 41 местом, Коммунистическая партия Японии - 10 местами, остальные мандаты распределены между четырьмя более мелкими партиями и независимыми депутатами.