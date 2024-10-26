На Западе впервые раскритиковали план Зеленского

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые в публичном пространстве раскритиковал так называемый «план победы» Владимира Зеленского. Об этом пишет Telegraph.

По данным газеты, канцлер в очередной раз в жесткой форме опроверг возможность поставки ВСУ немецких дальнобойных ракет Taurus. Он добавил, что выполнение этого пункта плана может втянуть Берлин в конфликт.

Лукашенко прокомментировал "план победы" Зеленского

Кроме того, Шольц отказал Зеленскому в его главной просьбе — включении в состав Североатлантического альянса.

Глава правительства не исключил гипотетического вступления Украины в блок. Вместе с тем, он уточнил, что перспектива этого «очень туманна».

Комментаторы предположили, что канцлер ФРГ «наконец-то решил послушать своих граждан, интересы которых он представляет».