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В Литве осудили главу ООН за объятия с Путиным и Лукашенко

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко осудил генсека ООН Антониу Гутерриша за его поездку на саммит БРИКС в Казань. Его слова приводит Sputnik Литва.

В Литве осудили главу ООН за объятия с Путиным и Лукашенко
© РИА Новости

Он напомнил, что Гутерриш в свое время не стал приезжать на организованный Украиной "саммит мира" в Швейцарии, но приехал в Казань.

"Гутерриш должен признать свою неправоту решил не ехать на украинский мирный саммит в Швейцарии, сейчас, когда он поехал к… Путину и обнимался и с ним, и с Лукашенко", — сказал он.

Генсек ООН посетил Казань для участия в саммите БРИКС, в рамках которого выступил на пленарном заседании и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча главы РФ с Гутерришем состоялась в день ООН — 24 октября.

Известно, что темами обсуждения на встрече Путина и Гутерриша были урегулирование кризиса на Украине, восстановление безопасного судоходства в Черном море и реформирование ООН.

В мире
Габриэлюс Ландсбергис
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