Харрис назвали подчиняющимся сатане адским чудовищем

Бывший посол Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано назвал действующего вице-президент США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис адским чудовищем, подчиняющимся сатане. Его слова приводит New York Post (NYP).

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«Выбор стоит между консервативным президентом, который расплачивается своей жизнью за борьбу с глубинным государством, и адским чудовищем, которое подчиняется сатане», — подчеркнул он.

По его словам, для католика не может быть никаких сомнений в том, что голосовать за Харрис с моральной точки зрения недопустимо и является очень серьезным грехом.

В свою очередь, голосовать за экс-главу Белого дома Дональда Трампа, по его мнению, — значит, «решительно дистанцироваться от антикатолического, антихристианского и античеловеческого видения общества».

Ранее доктор исторических наук, профессор кафедры американских исследований СПбГУ Юрий Акимов в интервью «Ленте.ру» отметил, что решение Трампа выдвинуть принявшего католицизм Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента может усилить его популярность среди белых католиков.