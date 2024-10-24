Вице-премьер Сербии встретился с Путиным на полях БРИКС

Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин, который возглавляет делегацию республики на саммите БРИКС, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило сербское правительство.

"Вице-премьер Сербии Александар Вулин присутствовал на официальном приеме, который президент Российской Федерации Владимир Путин организовал для участников и гостей саммита БРИКС в Казани. Вулин, который в качестве личного посланника президента Республики Александара Вучича возглавляет делегацию Сербии на этом саммите, перед началом приема пообщался с президентом Российской Федерации, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро", - сообщили в кабмине.

Ранее сербский лидер отметил, что вынужден отказать президенту РФ Владимиру Путину в приглашении посетить саммит БРИКС, так как на период проведения мероприятия у него уже согласованы переговоры с польским премьером. Вучич также сообщил в беседе с российским лидером, что ему было бы чрезвычайно трудно приехать "из-за различных обстоятельств".

23 октября сербский лидер принял в Белграде премьер-министра Польши Дональда Туска и его греческого коллегу Кириакоса Мицотакиса, отметив, что их визит является "большой честью и удовольствием". 24 октября польский премьер проведет закрытые переговоры с Вучичем, а также отдельную закрытую встречу с премьер-министром балканской республики Милошем Вучевичем.

16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.