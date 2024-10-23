На Западе объяснили, почему саммит БРИКС так важен для Путина

Саммит БРИКС в Казани позволит президенту России Владимиру Путину решить ряд важных вопросов, заметил журналист Bloomberg Грег Салливан. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

По его мнению, российский лидер на саммите может продемонстрировать, что все еще является игроком на мировой арене, что санкции не повлияли на возможности России.

«Он [Путин] сможет сказать таким образом, что он все еще здесь, он игрок и способен собрать множество стран», — отметил Салливан.

Во-вторых, пояснил аналитик, масштабный международный саммит позволит российскому лидеру дать сигнал, что его идея о перестройке мирового порядка под руководством США действительно привлекательна для других стран за пределами России.

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Кроме того, мероприятие дает возможность Путину встретиться с 32 мировыми лидерами, главами организаций, обсудить с ними расширение БРИКС, меры по замене доллара, констатировал Салливан.