Западные страны не станут поддерживать «план победы» Владимира Зеленского и не дадут разрешение Киеву на нанесение ударов вглубь территории России, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Он заявил РИА Новости, что никто не хочет третьей мировой войны.

© Лента.ру

«Даже западные партнеры сказали, что это ["план победы"] нелепо. Никто не принял "план победы", потому что они знают, что это всего лишь пиар-операция», — добавил журналист.

Зеленский назвал первый шаг для завершения горячей фазы конфликта

Кроме того, отметил Эскобар, Запад осознает, что предоставить Украине разрешение наносить удары вглубь России стало бы таким же неэффективным, как и нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе снятие вступление Украины в НАТО и снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.

Ранее Владимир Зеленский назвал первый шаг для завершения горячей фазы конфликта. Он подчеркнул, что в первую очередь обе стороны должны перестать наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.