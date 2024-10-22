Моди оценил председательство РФ в БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил председательство России в БРИКС. Об этом говорится в заявлении МИД республики по итогам двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и премьера на полях саммита объединения в Казани, передает ТАСС.

В нем указывается, что Моди поблагодарил главу России за приглашение принять участие в 16-м саммите БРИКС.

«Он высоко оценил российское председательство в объединении и усилия по укреплению многосторонности, продвижению устойчивого развития и реформы глобального управления», — сказано в сообщении.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани 22-24 октября. В первый день на его полях у Путина были запланированы встречи с Моди, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом ЮАР Сирилом Рамафозой и главой Нового банка развития Дилмой Роуссеффом.