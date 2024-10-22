Госсекретарь США прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Израиль. Об этом пишет портал Ynet.

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Визит главы Госдепартамента станет его 11-й поездкой на Ближний Восток с момента обострения ситуации после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Как ожидается, Блинкен встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также с президентом страны Ицхаком Герцогом.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер анонсировал турне Энтони Блинкена по Ближнему Востоку, которое пройдет 21-25 октября.

Ранее госсекретарь США вслед за президентом страны Джо Байденом отменил свой визит в Германию на фоне урагана «Милтон» в Соединенных Штатах, напоминает RT.