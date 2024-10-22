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Премьер Сербии рассказал, почему в мире началась ревизия истории

Сербский вице-премьер Александр Вулин сделал заявление, что история подверглась ревизии еще со времен окончания Второй мировой войны.

Премьер Сербии рассказал, почему в мире началась ревизия истории
© ТК «Звезда»

Современное немецкое государство, заявил он, мало чем отличается от побежденной «нацистской Германии», добавив, что тогда у вермахта не было печатей со словом «нацизм», но Германия была Германией, равно как и Адольф Гитлер не именовался «нацистским диктатором»,​ но​ законно и легитимно избранным представителем​ огромного большинства немцев.

Кроме того, решения​ о расстреле сербов, русских, евреев, отметил Вулин, принимались​ не​ в​ кабинетах​ Национал-социалистической рабочей партии Германии, а в регулярных органах этого государства.

«Ревизия​ истории началась в тот момент, когда закончилась Вторая мировая война.​ В этом так или иначе участвовали и сербы, и русские,​ позволяя истории меняться​ на​ глазах.​ Мы считали, что зло не повторится, если по-джентльменски закрыть глаза на то,​ что​ творили​ наши соседи,​ соотечественники, союзники во время Второй мировой войны», - цитирует слова Вулина RT.

Сербский политик подчеркнул, что потомкам военных преступников очень необходимы ревизия всемирной истории и новый передел мира, поскольку чувство стыдливости у них вызывают не преступления своих дедов, а​ их​ поражения​ в войне. По этой причине так важно исказить представления о сербах и русских и назвать их народами убийц​ и​ преступников, а также не способными​ принести свободу,​ продолжил Вулин.

«Время, в котором мы живем, - это​ время новой​ попытки исторического​ сведения счетов​ со славянами​ -​ в первую очередь с русскими, а следовательно, и​ с народами - союзниками России», - подчеркнул сербский премьер.

Подводя итог сказанному, Александр Вулин акцентировал внимание на том, что Красная армия победила нацистов, которых поддерживали целые народы, и по этой причине те так крайне негативно реагируют на советские памятники и сожалеют о поражении нацистов.

В мире
Александр Вулин