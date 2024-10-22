Сербский вице-премьер Александр Вулин сделал заявление, что история подверглась ревизии еще со времен окончания Второй мировой войны.

Современное немецкое государство, заявил он, мало чем отличается от побежденной «нацистской Германии», добавив, что тогда у вермахта не было печатей со словом «нацизм», но Германия была Германией, равно как и Адольф Гитлер не именовался «нацистским диктатором»,​ но​ законно и легитимно избранным представителем​ огромного большинства немцев.

Кроме того, решения​ о расстреле сербов, русских, евреев, отметил Вулин, принимались​ не​ в​ кабинетах​ Национал-социалистической рабочей партии Германии, а в регулярных органах этого государства.

«Ревизия​ истории началась в тот момент, когда закончилась Вторая мировая война.​ В этом так или иначе участвовали и сербы, и русские,​ позволяя истории меняться​ на​ глазах.​ Мы считали, что зло не повторится, если по-джентльменски закрыть глаза на то,​ что​ творили​ наши соседи,​ соотечественники, союзники во время Второй мировой войны», - цитирует слова Вулина RT.

Сербский политик подчеркнул, что потомкам военных преступников очень необходимы ревизия всемирной истории и новый передел мира, поскольку чувство стыдливости у них вызывают не преступления своих дедов, а​ их​ поражения​ в войне. По этой причине так важно исказить представления о сербах и русских и назвать их народами убийц​ и​ преступников, а также не способными​ принести свободу,​ продолжил Вулин.

«Время, в котором мы живем, - это​ время новой​ попытки исторического​ сведения счетов​ со славянами​ -​ в первую очередь с русскими, а следовательно, и​ с народами - союзниками России», - подчеркнул сербский премьер.

Подводя итог сказанному, Александр Вулин акцентировал внимание на том, что Красная армия победила нацистов, которых поддерживали целые народы, и по этой причине те так крайне негативно реагируют на советские памятники и сожалеют о поражении нацистов.