Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис утверждает, что ее основной соперник в предвыборной гонке Дональд Трамп в вопросе конфликта на Украине настроен на капитуляцию, а также стремится уменьшить участие Вашингтона в международных делах.

"Давайте внесем ясность в этот вопрос, особенно относительно Украины. Подход Дональда Трампа будет означать капитуляцию", - сказала она во время выступления в штате Мичиган. Харрис также сообщила, что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским уже семь раз.

Кандидат в президенты США от демократов выступила против "концепции изоляции" в американской внешней политике.

"Изоляционизм - это именно то, чего добивается Дональд Трамп: выйти из НАТО, оставить наших друзей. Изоляционизм - это не защита. Это не защитит нас от вреда в сфере национальной безопасности", - утверждала она.

Харрис также полагает, что Трамп поддается манипуляции со стороны руководителей других государств. "Вполне ясно, что им манипулируют услугами и лестью, в том числе со стороны диктаторов и авторитарных руководителей по всему миру", - сказала она.

Ранее Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его. Он назвал украинского президента одним из величайших продавцов, которых он когда-либо видел, которому удавалось после каждого визита в США выбивать по $100 млрд. Трамп отметил, что ему очень жаль украинцев и хотелось бы им помочь. Однако, по мнению кандидата в президенты США от республиканцев, "Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться". Трамп также назвал конфликт "проигрышной войной" и добавил, что "Украина уже не та Украина, что была раньше".

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых, в частности, вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимым нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.