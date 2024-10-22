Чиновники США признают, что не могут помешать сотрудничеству РФ и КНДР

Американские должностные лица признают, что у них практически нет возможности помешать укреплению военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

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Россия и КНДР тревожат западные государства укреплением своего военного союза, и, как признают в частном порядке должностные лица, у Вашингтона мало возможностей полностью прекратить это, если они вообще есть, отмечается в публикации. Как из нее следует, в частных беседах должностные лица США, дипломаты из Восточной Азии и помощники членов Конгресса отмечают, что в практическом отношении Вашингтон мало что может сделать, чтобы помешать укреплению союза Москвы и Пхеньяна, если не считать непосредственных военных действий, которые сейчас не рассматриваются.

Американские должностные лица признают, что "Вашингтон практически не добился прогресса в замедлении неподконтрольных программ по созданию ядерного оружия и разработке баллистических ракет". В США также отмечают, что санкции и экспортные ограничения фактически "не работают против Северной Кореи так, как против других стран". "На нее уже в полной мере наложены санкции, дополнительные санкции мало что могут сделать", - констатировал американский чиновник. В публикации констатируется, что Пхеньян так и не ответил на предложения администрации президента США Джо Байдена о начале диалога.

19 июня во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает незамедлительное оказание военной помощи в случае оборонительной войны.