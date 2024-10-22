Ананд: визит Гутерриша в Казань показывает, что БРИКС стало важным для Запада

Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань показывает, что объединение стало важным для западных стран. Об этом заявила президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд в интервью ТАСС в преддверии саммита в Казани.

Визит Гутерриша показывает, что саммит имеет международное значение.

"И я надеюсь, что присутствие Организации Объединенных Наций показывает, что это объединение БРИКС стало очень важным для Запада и Америки", — сказала Ананд.

По ее словам, 22 октября Казань станет "самым безопасным местом на земле", и многие мировые лидеры приедут в город. Глава международного форума объединения считает предстоящую конференцию важной на фоне "очень высокой турбулентности в мире". Мир и региональная безопасность очень важны, поэтому у форума большие ожидания от саммита БРИКС 2024, добавила она. Саммит объединения пройдет в Казани 22–24 октября. Президент РФ Владимир Путин во время него проведет марафон встреч в двустороннем и многостороннем форматах "с утра до ночи".